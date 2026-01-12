Lacrime e abbracci alla camera ardente per Luigi Nicolais |VIDEO

Oggi si sono svolti momenti di commozione presso la camera ardente di Luigi Nicolais, figura di rilievo nel panorama accademico e politico italiano. Professore universitario, assessore regionale, ministro della Ricerca e presidente del Cnr sono alcuni degli incarichi ricoperti dall’ingegnere napoletano, scomparso il 12 gennaio. La sua perdita rappresenta un importante punto di riferimento nel settore della ricerca e dello sviluppo.

