Labbiocco spiegato facile | ecco perché il cibo ti mette KO secondo la scienza

L’abbiocco, o sonnolenza postprandiale, è un fenomeno comune che si verifica dopo un pasto abbondante. Si tratta di una risposta naturale del nostro organismo, legata a processi fisiologici che favoriscono il riposo dopo aver mangiato. In questo testo, spiegheremo in modo semplice e preciso perché il cibo può influenzare il nostro stato di veglia e come la scienza ne interpreta questo fenomeno.

Ti è mai successo di divorare un bel piatto di pasta per ricaricarti e, dieci minuti dopo, desiderare solo un cuscino? Non è pigrizia, ma un fenomeno biologico reale chiamato sonnolenza postprandiale, noto a tutti come "abbiocco" o food coma. Nonostante sembri un malfunzionamento, si tratta di una complessa coreografia chimica che coinvolge il tuo sangue, il sistema nervoso e persino il tuo orologio biologico. Il principale colpevole è il modo in cui il corpo gestisce i carboidrati. Quando mangi pane, pasta o dolci, i livelli di zucchero nel sangue (glicemia) schizzano alle stelle. Per riportare l'ordine, il pancreas rilascia l' insulina, che trasporta lo zucchero nelle cellule.

