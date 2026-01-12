La strano caso della città in cui sono tutti vicini di casa

In Polonia si trova un piccolo villaggio di circa 6.000 abitanti, caratterizzato da un modo di vivere singolare: tutti risiedono lungo una stessa strada lunga oltre 9 chilometri. Questa disposizione rende la comunità particolarmente compatta, creando un ambiente in cui tutti sono vicini di casa. Un esempio di come le caratteristiche geografiche possano influenzare la struttura sociale di un’intera città.

