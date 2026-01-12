La strage di Crans-Montana una tragedia che toglie le parole

La strage di Crans-Montana rappresenta un evento tragico che ha scosso l’opinione pubblica. In un contesto di silenzio e riflessione, immagini e ricordi si sovrappongono, lasciando spazio a un senso di perdita e smarrimento. Questa tragedia ci invita a confrontarci con la realtà di momenti difficili, ricordando l’importanza di memoria e sensibilità di fronte a eventi così drammatici.

Sguardo fisso, seduti su due lunghi divani, uno contro l'altro. Sono tanti sguardi lanciati al grande tappeto, al pavimento che nasconde, al sottoterra, un senza fondo, un imbuto di immagini inverosimili che tutti abbiamo davanti, ma non eravamo là noi. Quello di AndreaX, di MariaCeleste, di Brando, di Luca, di Steffi, di Barbara, di Sole sono sguardi che non si guardano. Sguardi increduli. La sorella più piccola di una loro amica è ricoverata al Niguarda. Punto. E loro sono tutti a casa da lei. Crans, quante risate. E che belle sciate. Si credevano tutti Alberto Tomba o la Brignone. E poi Le Constellation, lo conoscevano bene.

Strage di Crans Montana, gli amici ricordano Giovanni: "Manchi come l'aria" - I compagni di scuola del 16enne si sono radunati davanti al liceo Righi di Bologna. rainews.it

Strage Crans-Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini - Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini ... tg24.sky.it

MattinaRai1. . La strage di Crans Montana: ai microfoni di #StorieItaliane parla l’Avvocato Alessandro Vaccaro, legale della famiglia Galeppini: “Le scuse arrivano in ritardo, bisogna accertare cause e responsabilità”. - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana: «I coniugi Moretti comprarono una Maserati con il prestito per il Covid» x.com

