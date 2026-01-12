La storia di Barbara e della cavalla Uranie | si rivedono fuori dall’ospedale e si sentono subito meglio
La storia di Barbara e della cavalla Uranie dimostra come il rapporto con un animale possa avere effetti positivi sulla salute. Ritrovandosi fuori dall’ospedale, entrambe condividono un momento di conforto e speranza, evidenziando il ruolo complementare delle cure emotive. Questa vicenda sottolinea l’importanza di un approccio olistico alla salute, dove empatia e relazione rappresentano elementi fondamentali nel percorso di guarigione.
Pavia – Non sempre sono solo medici e infermieri a garantire la cura ai propri pazienti. Talvolta, se il legame è molto forte, anche la vicinanza con un animale può essere terapeutico. Un assaggio si è avuto ieri mattina nel parcheggio della Fondazione Maugeri dove è avvenuto lo struggente incontro tra una donna di 44 anni ricoverata da un mese nella struttura e la sua cavalla. Felice e agitata come un neonato alla vista della mamma, la purosangue Uranie de pouchet dal momento in cui si è aperta la porta del box ed è comparsa Barbara Noto, non stava ferma un attimo. Forse avrebbe voluto scendere e correre, ma sull’asfalto non era possibile e la donna ancora per alcuni mesi non potrà cavalcare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
