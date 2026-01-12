La storia di Alberto Trentini liberato in Venezuela dopo 426 giorni di prigionia | Ferite difficilmente guaribili

Alberto Trentini, uno dei due italiani detenuti in Venezuela, è stato liberato dopo 426 giorni di prigionia. Attualmente si trova presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas, insieme a Mario Burlò. La vicenda evidenzia le difficoltà e le ferite durature di un lungo periodo di detenzione, segnando un momento importante per le famiglie e le autorità italiane coinvolte.

Alberto Trentini e Mario Burlò, due degli italiani detenuti nelle carceri venezuelane, sono stati rilasciati e si trovano nell’Ambasciata d’Italia a Caracas. L’annuncio del Ministero degli Esteri è arrivato alle ore 5 circa di questa mattina. “ Ho parlato con i nostri due connazionali, che sono in buone condizioni. – ha detto il titolare della Farnesina Antonio Tajani – Presto rientreranno in Italia ”. (ANSA FOTO) – Notizie.com “ La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente ad interim Delcy Rodriguez che il governo italiano apprezza molto ”, ha concluso Tajani. 🔗 Leggi su Notizie.com

