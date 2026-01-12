La storia di Alberto Trentini | l’arresto al posto di blocco il Rodeo i 423 giorni di carcere il ruolo dell’intelligence

La vicenda di Alberto Trentini riguarda il suo arresto avvenuto durante un posto di blocco in Venezuela il 15 novembre 2024. Operatore umanitario veneziano, Trentini è stato detenuto per 423 giorni, tra il Rodeo e il carcere, con il coinvolgimento delle autorità di intelligence. La sua storia evidenzia le difficoltà incontrate da chi lavora nel settore umanitario in contesti complessi.

La detenzione di Alberto Trentini in Venezuela era iniziata il 15 novembre 2024. L'operatore umanitario veneziano si trovava nel Paese da meno di un mese per conto della Ong 'Humanity & Inclusion', impegnata nell'assistenza alle persone con disabilità. Il 46enne, che era arrivato a Caracas il 17 ottobre, era stato fermato a un posto di blocco mentre viaggiava verso Guasdualito per portare aiuti alle comunità locali. Quando è stato arrestato non aveva con sé le medicine di cui ha bisogno. Ha trascorso 423 giorni in un carcere di massima sicurezza alle porte della capitale venezuelana. Ecco le tappe della vicenda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

