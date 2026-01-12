La storia del senza fissa dimora che sfalcia l' erba e fa piccole manutenzioni a Novoli

A Novoli, un uomo senza fissa dimora si dedica alla cura dello spazio pubblico, sfalciando l’erba e svolgendo piccole manutenzioni. Con umiltà e generosità, aiuta la comunità quando può, rifiutando ricompense e suggerendo di destinare le risorse a chi ne ha più bisogno. La sua presenza testimonia un gesto di solidarietà silenziosa e disinteressata, che arricchisce il senso di comunità nel quartiere.

“Sfalcia l'erba, sistema l’area dove si ferma, aiuta come può e quando gli chiediamo se vuole altro, lui risponde “no, datelo a chi ha più bisogno. Che Dio vi benedica”. Il 43enne moldavo lo fa ogni giorno, a Novoli, quartiere dove vive da qualche anno". A raccontare la storia del 43enne è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Roma, senza fissa dimora accoltellato al capolinea del bus: indagini in corso Leggi anche: Nasce la prima lavanderia per i poveri e i senza fissa dimora Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Venticinquenne senza fissa dimora muore a Firenze, donati gli organi: Rispettate le sue ultime volontà; 25enne morto a Firenze: i suoi organi saranno donati; L’ultimo gesto del clochard. I suoi organi saranno donati. Il giovane morto a Firenze; Stelian, il senzatetto morto da solo e di freddo la notte di Natale. Ubriaco aggredisce un carabiniere a Luino: arrestato un senza fissa dimora - È successo nel pomeriggio di domenica 11 gennaio tra viale Dante e piazza Garibaldi, dove era in corso l’intervento di soccorso per due donne investite ... verbanonews.it

Questo video racconta una storia che dà senso concreto alle parole: Gabriele, che era un senza fissa dimora, oggi è un manutentore del verde professionista. Grazie al lavoro di Evera e Ridaje Roma, la riqualificazione degli spazi diventa anche riscatto uman - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.