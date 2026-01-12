La sfida punto a punto finisce male Computer Gross punita da Genova

Nel match tra Elah Acquario Genova e Computer Gross, la sfida si conclude con una vittoria di misura per i padroni di casa, con il punteggio di 85-83. La partita è stata combattuta fino all'ultimo secondo, evidenziando l’equilibrio tra le due squadre e la loro competitività. Entrambe le formazioni hanno mostrato impegno e determinazione, offrendo un confronto appassionante agli spettatori presenti sugli spalti.

ELAH ACQUARIO GENOVA 85 USE COMPUTER GROSS 83 Genova: Brescianini 20, Diakhate 6, Biaggini 5, Venga 26, Zini 12, Alberghini 11, La Marca 5, Fantino, Caversazio. All. Comuzzo Use Computer Gross: Ciano 7, Rosselli 10, Cipriani 12, Sakellariou 7, Soviero 15 (foto), De Leone 20, Tosti 4, Paluzzi 8, Regini, Baldacci, Giantini. All. Valentino Arbitri: Cirinei di Pisa e Sposito di Livorno Parziali: 20-29; 46-48; 67-68 GENOVA - Si apre il 2026 e si chiude il girone d'andata dell'Use Computer Gross, che lascia la prima metà di campionato con l'amaro in bocca: a Genova, contro l'ultima della classe, arriva un clamoroso tonfo per 85-83, figlio di una partita equilibratissima e decisa solo nel finale.

