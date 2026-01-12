La scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie accusa l'ospedale per la morte del figlio di 21 mesi | Non sopravviverò
La scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie ha denunciato un ospedale di Lagos per negligenza, in seguito alla morte del suo bambino di 21 mesi durante una sedazione. L'articolo analizza le accuse rivolte alla struttura sanitaria e le implicazioni di questo episodio sulla fiducia nelle cure pediatriche.
La famosa scrittrice e saggista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie ha accusato di negligenza il personale di un ospedale privato di Lagos per la morte del figlio, definendo «criminale» la condotta di un anestesista x.com
