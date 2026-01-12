La scomparsa di Luigi Nicolais | camera ardente alla Federico II Il cordoglio di industria e sindacati

È stata aperta oggi nella sede dell’università Federico II di Napoli la camera ardente per Luigi Nicolais, professore emerito, ingegnere chimico, ex ministro e ex presidente del Cnr. L’evento si è svolto nell’aula Pessina dalle 15,30 alle 20,30, in un momento di cordoglio condiviso da istituzioni, industria e sindacati per la scomparsa di una figura di rilievo nel panorama accademico e scientifico italiano.

È stata allestita nella sede principale dell’università Federico II di Napoli, nell’aula Pessina, dalle 15,30 alle 20,30 di oggi, la camera ardente per Luigi Nicolais, professore emerito dell’ateneo federiciano, ingegnere chimico, ex ministro ed ex presidente del Cnr. La camera ardente sarà riaperta domani mattina dalle 8 fino al trasferimento del feretro alla Chiesa di Santa Chiara per i funerali, che si terranno alle 16. “Il professore Luigi Nicolais ha dato tanto al suo ateneo e lascia un segno indelebile nella storia della nostra Università – ricorda il rettore della Federico II, Matteo Lorito – era un uomo profondamente innamorato della ricerca e un grande profeta dell’innovazione scientifica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

ADDIO A LUIGI NICOLAIS - Il cordoglio dell'Ass. Fiorella Zabatta: Addio a un Maestro di scienza e di vita, la sua eredità vivrà in tutti gli studenti che, come me, hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FERRANTE: “NICOLAIS HA UNITO SCIENZA E ISTITUZIONI, UNA PERDITA CHE COLPISCE TUTTO IL PAESE”» - FERRANTE: “NICOLAIS HA UNITO SCIENZA E ISTITUZIONI, UNA PERDITA CHE COLPISCE TUTTO IL PAESE” ... agenziagiornalisticaopinione.it