La scomparsa del fisico Majorana e l’orologio dell’Apocalisse

La scomparsa del fisico Ettore Majorana rimane avvolta nel mistero, anche a distanza di decenni. È certo, però, che egli sia deceduto, confermato dalla legge. In parallelo, l’Orologio dell’Apocalisse, simbolo di emergenze globali, continua a segnare il tempo che ci resta. Questi eventi, distinti ma collegati, ci invitano a riflettere sulla fragilità della vita e sulla precarietà del nostro futuro.

Apprendiamo con profonda commozione la scomparsa di #RobertoBartolino, fisico di straordinario valore scientifico, Professore Emerito dell’Università della Calabria e Associato Emerito Cnr Nanotec, che ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla formazion - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.