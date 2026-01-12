La repressione crudele contro Palestine action
Palestine Action denuncia la repressione contro i propri membri, attivisti impegnati nella difesa dei diritti dei palestinesi. Tre persone dell’organizzazione sono attualmente in carcere senza aver ricevuto alcuna condanna e hanno avviato uno sciopero della fame da settimane. Questa situazione evidenzia le tensioni e le difficoltà incontrate da chi si impegna nel promuovere la giustizia e i diritti umani in un contesto di repressione politica.
Tre persone dell'organizzazione, in carcere senza nessuna condanna, sono in sciopero della fame da settimane. Eppure il governo britannico rifiuta di ascoltare le loro richieste.
