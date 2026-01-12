La rasatura la liberazione poi le prime parole di Trentini | Posso avere una sigaretta? E Burlò chiama la figlia

Alberto Trentini e Mario Burlò sono giunti all’ambasciata italiana a Caracas nel cuore della notte, segnando un momento di svolta inatteso. La loro liberazione ha aperto un nuovo capitolo, accompagnata da un gesto semplice: Trentini chiede una sigaretta, mentre Burlò chiama la figlia. Un episodio che rimanda a un passaggio fondamentale, caratterizzato da imprevisti e dalla volontà di riprendere in mano la propria vita.

"È stato tutto così improvviso. Inaspettato". Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. Sono arrivati a notte fonda nell'ambasciata italiana a Caracas. Emozionati, raccontano, hanno sostenuto di non sapere della cattura di Maduro. "Sono felice, ringrazio l’Italia", ha detto. Poi quel desiderio: "Ora possiamo fumare una sigaretta?". "Sono arrivati qui un po’ disorientati ma felici, molto felici", racconta l'ambasciatore italiano Giovanni Umberto De Vito, "Veramente sollevati e grati all’Italia che non li ha mai lasciati soli. Mia moglie ha prestato il suo cellulare ad Alberto, perché il suo glielo hanno trattenuto, mentre Burlò aveva il suo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

