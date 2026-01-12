La proposta di un nuovo brand | Brindisi Città di Identità | di mare e di vino

Brindisi si prepara a presentare la candidatura a «Capitale del Mare 2026», una proposta che riflette l’identità della città, tra mare e tradizione vinicola. Questa iniziativa mira a valorizzare le peculiarità di Brindisi come porto e luogo di cultura enologica, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento nel Mediterraneo. Un riconoscimento importante che potrebbe contribuire a valorizzare ulteriormente le risorse e le potenzialità della città.

