La proposta di un nuovo brand | Brindisi Città di Identità | di mare e di vino
Brindisi si prepara a presentare la candidatura a «Capitale del Mare 2026», una proposta che riflette l’identità della città, tra mare e tradizione vinicola. Questa iniziativa mira a valorizzare le peculiarità di Brindisi come porto e luogo di cultura enologica, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento nel Mediterraneo. Un riconoscimento importante che potrebbe contribuire a valorizzare ulteriormente le risorse e le potenzialità della città.
BRINDISI - Nei giorni scorsi a Brindisi è stata avanzata la candidatura a «Capitale del Mare 2026». È una bella ambizione e mi auguro venga premiata. Ma c’è un rischio: inseguire troppe etichette senza valorizzare fino in fondo ciò che abbiamo già - e che spesso lasciamo colpevolmente in ombra -. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
