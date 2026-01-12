La Promessa anticipazioni spagnole | il piccolo Diego scompare di nuovo

Nelle prossime puntate de La Promessa, i telespettatori assistono a un nuovo episodio di tensione: il piccolo Diego scompare di nuovo. Pia si troverà ad affrontare momenti di grande preoccupazione, mentre la trama si intensifica con colpi di scena che coinvolgono tutta la famiglia. La vicenda si sviluppa mantenendo un ritmo coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati della telenovela spagnola.

Un nuovo colpo di scena attende i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle prossime puntate Pia sarà preoccupatissima per la scomparsa del figlioletto Diego. Il bambino (che già era stato portato via quando era ancora in culla) non si troverà più. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame future La Promessa: la scomparsa di Diego. Come tutti i fans de La Promessa ricorderanno, già una volta Pia era stata in apprensione per la scomparsa del piccolo Diego. Il bambino era infatti stato prelevato dalla sua culla e di lui si erano perse le tracce. Come ricorderete era stata Petra a dare ordini a Feliciano di portare via il piccolo, che poi è stato fortunatamente ritrovato sano e salvo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

La Promessa trame spagnole: Vera sospetta che Ana abbia fatto sparire il figlio di Pia.

