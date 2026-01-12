La Promessa anticipazioni 13 gennaio | Manuel confessa a Nica e Antonio il terribile segreto

Nella puntata del 13 gennaio, Manuel condivide con Nica e Antonio un segreto che cambierà le loro vite: la verità sulla morte di Jana. Un momento di grande rivelazione che svela dettagli sconvolgenti e apre nuovi interrogativi sulla vicenda. La puntata promette colpi di scena e approfondimenti sulle dinamiche tra i personaggi, offrendo uno sguardo più intenso sulla trama della soap spagnola.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel rivela a Nica e Antonio il terribile segreto della morte di Jana. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Manuel cerca rifugio nel passato, a Palazzo si scatena una guerra senza esclusione di colpi tra le donne più influenti della tenuta.

