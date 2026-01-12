La programmazione della settimana della Sala Cinema Civica Fronte del Porto

Da padovaoggi.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la programmazione della settimana della Sala Cinema Civica

Di seguito la programmazione della Sala Cinema Civica "Fronte del Porto", in via Santa Maria Assunta, 20 a Padova, da domenica 11 a domenica 18 gennaio.DettagliProsegue la programmazione della Sala Cinema Civica "Fronte del Porto", sostenuta fino a maggio 2027 dal bando della Fondazione Cariparo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: La programmazione della fine settimana al cinema Esperia

Leggi anche: La programmazione della fine settimana al cinema Esperia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Cinema Monviso apre la programmazione con il Leone d’Oro di Jarmusch; Tutti al cinema! I film in programma nelle sale del Mugello; La programmazione della fine settimana al cinema Esperia dal 7 al 14 gennaio 2026; Dagli ultimi guizzi di Checco Zalone nelle sale a Russel Crowe nazista.

programmazione settimana sala cinemaLa programmazione della settimana della Sala Cinema Civica "Fronte del Porto" - Prosegue la programmazione della Sala Cinema Civica "Fronte del Porto", sostenuta fino a maggio 2027 dal bando della Fondazione Cariparo, "Luoghi (Non) Comuni", capofila ZaLab, in collaborazione con ... padovaoggi.it

programmazione settimana sala cinemaDagli ultimi guizzi di Checco Zalone nelle sale a Russel Crowe nazista - Fuori "Norimberga", in cui l'attore premio Oscar interpreta Hermann Göring nel processo agli orren ... leccotoday.it

programmazione settimana sala cinemaIl Cinema Monviso apre la programmazione con il Leone d’Oro di Jarmusch - In sala “Father Mother Sister Brother” e “La mia famiglia a Taipei”, tra premi internazionali e racconti familiari da prospettive lontane ... cuneodice.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.