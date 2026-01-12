La programmazione della settimana della Sala Cinema Civica Fronte del Porto
Ecco la programmazione della settimana della Sala Cinema Civica
Di seguito la programmazione della Sala Cinema Civica "Fronte del Porto", in via Santa Maria Assunta, 20 a Padova, da domenica 11 a domenica 18 gennaio.DettagliProsegue la programmazione della Sala Cinema Civica "Fronte del Porto", sostenuta fino a maggio 2027 dal bando della Fondazione Cariparo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: La programmazione della fine settimana al cinema Esperia
Leggi anche: La programmazione della fine settimana al cinema Esperia
Il Cinema Monviso apre la programmazione con il Leone d’Oro di Jarmusch; Tutti al cinema! I film in programma nelle sale del Mugello; La programmazione della fine settimana al cinema Esperia dal 7 al 14 gennaio 2026; Dagli ultimi guizzi di Checco Zalone nelle sale a Russel Crowe nazista.
La programmazione della settimana della Sala Cinema Civica "Fronte del Porto" - Prosegue la programmazione della Sala Cinema Civica "Fronte del Porto", sostenuta fino a maggio 2027 dal bando della Fondazione Cariparo, "Luoghi (Non) Comuni", capofila ZaLab, in collaborazione con ... padovaoggi.it
Dagli ultimi guizzi di Checco Zalone nelle sale a Russel Crowe nazista - Fuori "Norimberga", in cui l'attore premio Oscar interpreta Hermann Göring nel processo agli orren ... leccotoday.it
Il Cinema Monviso apre la programmazione con il Leone d’Oro di Jarmusch - In sala “Father Mother Sister Brother” e “La mia famiglia a Taipei”, tra premi internazionali e racconti familiari da prospettive lontane ... cuneodice.it
Buona fine settimana a tutti. Ecco la nostra programmazione per i prossimi due giorni: Sabato: Kuroko's Basket Stagione 2 - Episodio 43 | doppiato in italiano Blue Miburo - I giovani lupi di Mibu - Stagione 2 | Episodio 3 in simulcast dalle 11:00 Domenica - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.