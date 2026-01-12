La prima videochiamata di Trentini è per la mamma

La prima videochiamata di Trentini con sua madre rappresenta un momento di grande emozione dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela. Con un sorriso, capelli rasati e una t-shirt Nike, Alberto ha potuto finalmente riabbracciare virtualmente chi gli è più caro. Questo incontro segna un importante passo verso il ritorno alla normalità e il ricongiungimento con la famiglia.

Capelli rasati, t-shirt rossa della Nike e sorriso. È così che la mamma ha rivisto Alberto Trentini dopo 423 giorni di prigionia nelle carceri venezuelane di Nicolas Maduro. Il cooperante l'ha chiamata subito non appena è stato liberato e tra poche ore potranno già rivedersi, perché l'aereo italiano con a bordo lui e Mario Burlò è partito subito dal Venezuela per riportarli in Italia. " Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell'invisibilità, la sua liberazione ", ha dichiarato la famiglia Trentini, attraverso l'avvocato Alessandra Ballerini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

