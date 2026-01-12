La Preside streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

La Preside, nuova serie di Rai 1 con Luisa Ranieri, debutta questa sera, lunedì 12 gennaio. La prima puntata sarà disponibile in streaming e in diretta televisiva. La produzione, diretta da Luca Miniero, racconta le vicende di una preside e il suo ruolo nella scuola. Di seguito, le modalità per seguire l’episodio e le piattaforme su cui sarà trasmessa.

. La Preside è la nuova serie di Rai 1 con protagonista Luisa Ranieri, con la regia di Luca Miniero, in onda con la prima puntata questa sera, lunedì 12 gennaio. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it

