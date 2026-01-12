La preside recensione dei primi due episodi RoFF | Luisa Ranieri in una serie basata sulla vita della coraggiosa Eugenia Carfora

La nostra recensione de La preside, la nuova serie Rai diretta da Luca Miniero con protagonista un’impetuosa Luisa Ranieri, interprete della figura reale di Eugenia Carfora. La preside è una serie ispirata alla figura reale di Eugenia Carfora e racconta la storia di Eugenia Liguori, una preside che accetta di dirigere una scuola napoletana in un quartiere difficile. Tra degrado e illegalità, la protagonista crede nel potere dell’istruzione come strumento di riscatto sociale e salvezza. La serie adotta un tono leggero e idealizzato che semplifica temi complessi come spaccio e violenza, rischiando di trasformare Eugenia in un’eroina fiabesca. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

