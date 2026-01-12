La nostra recensione de La preside, la nuova serie Rai diretta da Luca Miniero con protagonista un’impetuosa Luisa Ranieri, interprete della figura reale di Eugenia Carfora. La preside è una serie ispirata alla figura reale di Eugenia Carfora e racconta la storia di Eugenia Liguori, una preside che accetta di dirigere una scuola napoletana in un quartiere difficile. Tra degrado e illegalità, la protagonista crede nel potere dell’istruzione come strumento di riscatto sociale e salvezza. La serie adotta un tono leggero e idealizzato che semplifica temi complessi come spaccio e violenza, rischiando di trasformare Eugenia in un’eroina fiabesca. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - La preside, recensione dei primi due episodi RoFF: Luisa Ranieri in una serie basata sulla vita della coraggiosa Eugenia Carfora

Leggi anche: Luisa Ranieri racconta 'La preside': “Eugenia Carfora un'eroina moderna”

Leggi anche: Su Rai 1 “La Preside”: tutto sulla fiction con Luisa Ranieri ispirata a Eugenia Carfora, la donna che ha cambiato Caivano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

A testa alta, da stasera su Canale 5: trama, cast, da quante puntate è composta la serie con Sabrina Ferilli; Beast Games 2, non c’è limite alla follia di questo game show; “Pluribus”, “Colpevole” e “Il mio posto è qui”: i consigli streaming del critico Mario Sesti.

La Preside con Luisa Ranieri è già su RaiPlay con le prime due puntate in esclusiva - Luisa Ranieri pronta al debutto con la serie TV La Preside: quando esce su Rai 1 e come vedere la prima puntata in anteprima esclusiva ... libero.it