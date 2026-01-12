Luisa Ranieri non è solo una figura nota, ma rappresenta una dirigente scolastica che affronta con determinazione le sfide del suo ruolo. La scuola può svolgere un ruolo importante nell’educazione alla legalità e nel supporto a giovani provenienti da ambienti complessi. In questo contesto, “La Preside” si interroga sul potenziale della scuola di incidere positivamente sulla vita dei ragazzi, offrendo un esempio di impegno e responsabilità.

La scuola può insegnare la legalità ai ragazzi e salvare la vita a chi è cresciuto in un contesto sociale difficile? È la domanda che si pone “La Preside”. Si tratta della nuova serie originale in quattro puntate, prodotta da Bibi Film tv e Zocotoco (società di produzione di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri da cui è nata anche “Lolita Lobosco”) in collaborazione con Rai Fiction, con la regia di Luca Miniero, in onda in prima serata su Rai1 a partire da lunedì 12 gennaio. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LA PRESIDE: LUISA RANIERI NON È UNA MACCHIETTA MA UNA DIRIGENTE CORAGGIOSA

Leggi anche: “La Preside”: Luisa Ranieri è il riscatto di Caivano in una serie Rai ispirata a una storia vera

Leggi anche: Luisa Ranieri: “La preside” è una serie pop che affronta grandi temi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Luisa Ranieri: 'La preside di Caivano che va contro tutti è una storia che va raccontata'; “La Preside”: la nuova serie con Luisa Ranieri su Rai 1; Luisa Ranieri torna in tv con 'La preside': 'Napoli per me è come Rio de Janeiro'; 'La preside', Luisa Ranieri e' la protagonista della nuova miniserie di Rai 1.

La Preside, intervista a Luisa Ranieri - La Preside, intervista a Luisa Ranieri, l'interprete di Eugenia Liguori. tvserial.it