La Preside Ludovica Nasti pubblica le foto del set | Un onore lavorare con Luisa Ranieri

La Preside, interpretata da Ludovica Nasti, debutta questa sera su Rai 1. La serie si ispira alla storia vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano, che ha affrontato con dedizione il problema della dispersione scolastica. La Nasti ha condiviso sul suo profilo le foto del set, sottolineando l’onore di lavorare con Luisa Ranieri. Un racconto che mette in luce l’impegno nel settore educativo e le sfide quotidiane degli insegnanti.

Da "L'amica geniale a La preside": l'attrice parla di sé, dei suoi inizi, dell'amore per la recitazione e della forza che l'ha guidata

