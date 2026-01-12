La Preside Ludovica Nasti pubblica le foto del set | Un onore lavorare con Luisa Ranieri
La Preside, interpretata da Ludovica Nasti, debutta questa sera su Rai 1. La serie si ispira alla storia vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano, che ha affrontato con dedizione il problema della dispersione scolastica. La Nasti ha condiviso sul suo profilo le foto del set, sottolineando l’onore di lavorare con Luisa Ranieri. Un racconto che mette in luce l’impegno nel settore educativo e le sfide quotidiane degli insegnanti.
Parte oggi, lunedì 12 gennaio, in prima serata Rai 1, La Preside, serie ispirata alla storia vera della dirigente scolastica di Caivano Eugenia Carfora che ha sfidato la dispersione scolastica con impegno e forza. Protagonista della fiction diretta da Luca Miniero è Luisa Ranieri con cui per la. 🔗 Leggi su Today.it
