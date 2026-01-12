La Preside | la storia vera a cui è ispirata la serie con Luisa Ranieri
. Trama, di cosa parla, Eugenia Carfora, chi è, Caivano. La Preside è la nuova fiction di Rai 1 in quattro puntate in onda dal 12 gennaio 2026 con Luisa Ranieri e ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale. La serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it
