La Preside intervista ad Aurora Venosa | I giovani di oggi hanno paura di parlare Mi sono molto rispecchiata in Jessica

In questa intervista, Aurora Venosa, nota come “La Preside” dopo X-Factor, parla della sua transizione nel mondo dello spettacolo. Racconta delle sfide affrontate e delle emozioni legate al debutto come attrice nella miniserie in onda su Raiuno dal 12 gennaio. Un'occasione per conoscere da vicino una figura che, oltre alla musica, si mette alla prova con nuove esperienze artistiche.

Dopo l’esperienza a X-Factor, “La Preside” segna il suo debutto come attrice. Aurora Venosa è una delle protagoniste della miniserie che andrà in onda su Raiuno a partire dal 12 gennaio. Ambientata in una periferia di Napoli, La preside racconta la storia di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano. Eugenia, interpretata da Luisa Ranieri, si trova a gestire un contesto difficile segnato dalla dispersione scolastica. “La Preside”, intervista esclusiva ad Aurora Venosa. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Aurora Venosa. L’attrice ci ha parlato di questa sua esperienza sul set: “E’ stata un’esperienza fantastica, un’emozione unica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Aurora Venosa, da X Factor a La Preside: “Jessica mi somiglia, anche io ho una voce che vuole farsi sentire”; Luisa Ranieri sulla “rivalità” con Sabrina Ferilli: “La nostra arma è che non siamo solo belle donne”.

