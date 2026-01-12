La Preside intervista a Luisa Ranieri | Il precariato è un problema annoso bisognerebbe investire di più sulla scuola Lasciare Napoli è stato un atto di coraggio

L'intervista a Luisa Ranieri, protagonista di “La Preside”, affronta temi importanti come il precariato e l'importanza di investire nella scuola italiana. La serie, diretta da Luca Miniero, si ispira alla figura di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano, simbolo di dedizione e resilienza. Dal 12 gennaio su Raiuno, la fiction mette in luce il valore dell’istruzione e le sfide quotidiane del mondo scolastico, con un approccio sobrio e rispettoso.

Dal 12 gennaio andrà in onda su Raiuno “La Preside”. Nella miniserie, diretta da Luca Miniero, Luisa Ranieri interpreta un personaggio liberamente ispirato a Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta un simbolo di coraggio e resilienza. Nata da un’idea di Luca Zingaretti, anche cosceneggiatore e coproduttore con la società creata con la moglie, la Zocotoco, insieme a Bibi Film e in collaborazione con Rai Fiction, nel cast della miniserie figurano anche Ivan Castiglione, Alessandro Tedeschi, Francesco Zenga, Ludovica Nasti, Pasquale Brunetti, Daniela Ioia, Claudia Tranchese. “La Preside”, intervista esclusiva a Luisa Ranieri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

