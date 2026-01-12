La Preside con Luisa Ranieri | cast trama e dove vedere la serie

Dopo il successo straordinario di Lolita Lobosco, Luisa Ranieri torna sul piccolo schermo con un nuovo progetto: La Preside è la nuova fiction di Rai1, una storia di resistenza civile e riscatto sociale che accende i riflettori sul ruolo della scuola nei territori più difficili d’Italia. La Preside, la trama. La serie è liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica che è diventata un simbolo nazionale per il suo lavoro a Caivano, nel Parco Verde. Nella fiction Luisa Ranieri interpreta Eugenia Liguori, una donna tenace e visionaria che accetta l’incarico di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese, una scuola situata nel cuore di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Dilei.it

La serie, prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, si sviluppa in quattro puntate e porta sullo schermo una vicenda che mescola cronaca e urgenza sociale