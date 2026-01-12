La Pistoiese vince e risale la china Rovato Vertovese ko in sei minuti
La Pistoiese ottiene una vittoria importante contro il Rovato Vertovese, con il risultato di 2-0. La squadra toscana, schierata con un modulo 4-3-3, ha mostrato determinazione e miglioramento, risalendo la classifica. La partita si è decisa nei primi minuti della ripresa, dopo una prima frazione equilibrata. Questo successo rappresenta un passo avanti per la formazione arancione, che punta a consolidare la propria posizione in campionato.
PISTOIESE 2 ROVATO VERTOVESE 0 PISTOIESE (4-3-3) Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Bertolo, Pellegrino (45’ st Tempre); Della Latta (27’ st Rossi), Maldonado, Biagi (36’ st Campagna); Saporetti (27’ st Kharmoud), Rizq (1’ st Pinzauti), Russo. A disp. Magalotti, Accardi, Cuomo, Pellizzari. All. Lucarelli ROVATO VERTOVESE (3-5-2) Offredi; Vallisa, Suardi (1’ st Basani); Gauli (39’ st Mutti); Chiggiato, Signoroni (18’ st Bertuzzi), Sangiorgi (18’ st Cattaneo), Scidone, Lleshaj (1’ st Faggiano); Pelamatti, Bertazzoli. A disp. Villa, Scacchia, Lazzaroni, Fogliata. All. Belotti ARBITRO Tuderti di Reggio Emilia MARCATORI 5’ pt Rizq, 11’ pt Russo Terzo squillo consecutivo della Pistoiese che vince anche contro la Rovato Vertovese tornando a gioire al Melani a quasi due mesi di distanza dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
