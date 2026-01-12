La Pistoiese vince e risale la china Rovato Vertovese ko in sei minuti

La Pistoiese ottiene una vittoria importante contro il Rovato Vertovese, con il risultato di 2-0. La squadra toscana, schierata con un modulo 4-3-3, ha mostrato determinazione e miglioramento, risalendo la classifica. La partita si è decisa nei primi minuti della ripresa, dopo una prima frazione equilibrata. Questo successo rappresenta un passo avanti per la formazione arancione, che punta a consolidare la propria posizione in campionato.

Pistoiese, prova autorevole: 2-0 al Rovato Vertovese e terza posizione in classifica - Rovato Vertovese in poco più di dieci minuti di gioco, conquistando il bottino pieno nella seconda giornata di ritorno del girone D del campio ... sport.quotidiano.net

Coppa Italia Serie D: La Pistoiese vince la semifinale di andata contro il Club Milano grazie alle reti di Rizq su rigore e Biagi. La partita di ritorno è prevista per il 21 gennaio allo Stadio Melani. - facebook.com facebook

