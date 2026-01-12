La ’Peri’ vince ancora Il 2026 inizia bene

La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri inaugura il 2026 con una vittoria, consolidando il quarto posto in classifica. Nella dodicesima giornata del girone B di serie C, la squadra ha superato senza difficoltà La Bulletta di Castelnuovo Berardenga con un risultato di 3-0, dimostrando continuità e determinazione all’interno del campionato.

Vittoria col fanalino di coda e quarto posto in classifica. La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri ha iniziato alla grande il 2026 vincendo la propria dodicesima giornata del girone B di serie C: le senesi La Bulletta, formazione di Castelnuovo Berardenga, hanno rimediato un sonoro ko per 3-0 (2516, 2522, 2516) al PalaAzzurri di Grosseto. Successo rotondo per le ragazze di coach Elisabetta Alberti che, contro la sua ex squadra, ha ottenuto tre punti importanti per salire in classifica a quota 23 punti. Poteva esserci il rischio che la squadra fosse un po’ arrugginita dopo due settimane senza competizioni ufficiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

