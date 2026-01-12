La palestra del Liceo La Farina intitolata al preside Pio Lo Re

Il Liceo classico “La Farina” di Messina ha dedicato la propria palestra al preside Pio Lo Re, figura di rilievo che ha guidato l’istituto dal 1989 al 2012. Questa iniziativa intende onorare la memoria di un dirigente che ha contribuito allo sviluppo dell’istituto e alla formazione degli studenti, mantenendo vivo il suo ricordo all’interno della comunità scolastica.

