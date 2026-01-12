La palestra del Liceo La Farina intitolata al preside Pio Lo Re
Il Liceo classico “La Farina” di Messina ha dedicato la propria palestra al preside Pio Lo Re, figura di rilievo che ha guidato l’istituto dal 1989 al 2012. Questa iniziativa intende onorare la memoria di un dirigente che ha contribuito allo sviluppo dell’istituto e alla formazione degli studenti, mantenendo vivo il suo ricordo all’interno della comunità scolastica.
Il Liceo classico “La Farina” di Messina rende omaggio al compianto preside Pio Lo Re, dirigente scolastico dell’istituto dal 1989 al 2012, con l’intitolazione della palestra della scuola.La cerimonia, promossa dagli organi collegiali, si svolgerà martedì 13 gennaio dalle 10.30, e prevede un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Tragedia Crans-Montana, il preside del liceo Virgilio: “La classe è psicologicamente sfasciata”. Gli esperti raccomandano supporto immediato e monitoraggio per lo stress post-traumatico
Leggi anche: 'Lista stupri' al liceo di Roma, la preside ascoltata in Questura
#Copertina #Cronaca #Cultura Sorrento – Palestra del Liceo Salvemini ancora chiusa: un pasticcio burocratico che penalizza gli studenti. Scomodare Kafka non è eccessivo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.