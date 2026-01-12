la nutrizionista risponde facciamo chiarezza sulla nuova piramide alimentare americana

La recente revisione della piramide alimentare americana ha suscitato interesse e curiosità. La nuova versione pone maggiore attenzione ai grassi sani, come quelli presenti in burro e latticini interi, purché inseriti in un regime alimentare equilibrato e basato su cibi poco lavorati. In questo articolo, la nutrizionista risponde alle domande più frequenti, offrendo chiarimenti su come interpretare e applicare queste indicazioni nella vita quotidiana.

H o letto che la nuova piramide alimentare americana rivaluta i grassi e include anche burro e latticini interi, se inseriti in una dieta fatta di cibi poco lavorati. Ma è davvero una scelta sana secondo la scienza? E in cosa si differenzia dalle indicazioni che seguiamo in Italia e sentiamo tutti i giorni? Linda Dieta Mediterranea: sfatare le fake news per mangiare sano X Risponde la Dottoressa Federica Almondo. Specialista in Scienza dell’Alimentazione, formatasi presso il Centro di Dietologia e Obesità dell’Ospedale San Raffaele di Milano, la Dottoressa Federica Almondo è un punto di riferimento nella nutrizione personalizzata, nella medicina preventiva e nei percorsi anti-aging. 🔗 Leggi su Iodonna.it

