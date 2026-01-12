La novità Attilio Sensi dà l’addio al pallone Un direttore sportivo vincente

Attilio Sensi, figura di rilievo nel calcio toscano, annuncia il proprio ritiro dopo quasi 35 anni di attività come direttore sportivo. La sua carriera, caratterizzata da successi e dedizione, si conclude con questa decisione, lasciando un'impronta significativa nel panorama sportivo regionale. Sensi si congeda dal mondo del calcio per dedicarsi ad altri ambiti, segnando la fine di un percorso professionale apprezzato e rispettato.

Dopo quasi 35 anni di attività, passati in giro per i campi di mezza Toscana, Attilio Sensi decide di ritirarsi e di lasciare il mondo del calcio. Il noto direttore sportivo pontigiano ha preso questa decisione da pochi giorni e d’ora in avanti sarà più difficile vederlo in maniera assidua al "Pertini", dove assisteva con animo, trasporto e passione alle gare del Ponte Buggianese, squadra alla quale ha legato il proprio nome per tantissimi anni. Dopo una breve carriera da calciatore passata tra i campionati amatoriali, Attilio Sensi inizia a cimentarsi come dirigente per passione. L’aver seguito il Pisa del presidentissimo Romeo Anconetani in Serie A e il poter parlare di calcio assieme a lui quando lo incontrava negli spogliatoi al termine delle partite, lo spinsero a mettersi in gioco con le squadre della Valdinievole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

