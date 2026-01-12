La nostra collina è un’area fragile Campagna da incubo per l’olio

La nostra collina rappresenta un’area particolarmente delicata, soggetta a rischi ambientali e climatici che influenzano la produzione agricola. In particolare, la campagna olivicola si trova spesso a dover affrontare sfide significative, compromettendo la qualità e la quantità del raccolto. Cesena, 12 gennaio 2026 – “È stato un altro anno complesso e all’insegna delle criticità per il settore agricolo”.

