La nostra collina è un’area fragile Campagna da incubo per l’olio

La nostra collina è un'area fragile
La nostra collina rappresenta un’area particolarmente delicata, soggetta a rischi ambientali e climatici che influenzano la produzione agricola. In particolare, la campagna olivicola si trova spesso a dover affrontare sfide significative, compromettendo la qualità e la quantità del raccolto. Cesena, 12 gennaio 2026 – “È stato un altro anno complesso e all’insegna delle criticità per il settore agricolo”.
Cesena, 12 gennaio 2026 – "È stato un altro anno complesso e all'insegna delle criticità per il settore agricolo". Esordisce così Daniele Montemaggi, da circa sei mesi presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, quando gli si chiede di tracciare un bilancio dell'annata 2025, ormai prossima ad andare in archivio. Agli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici si sommano, infatti, la spiccata instabilità dei mercati, i costi di produzione alle stelle e un quadro normativo spesso incapace di sostenere adeguatamente il reddito delle imprese. "Inutile dire – sottolinea Montemaggi – che l'insieme di queste difficoltà ha messo a dura prova la tenuta di molte aziende.
