La Nations League di volley arriva a Bergamo? Velasco mostra interesse per la ChorusLife Arena

La Nations League di volley torna a Bergamo, con la possibile partecipazione della nazionale italiana femminile. Dopo alcune presenze nel 2018 tra Costa Volpino e il vecchio palazzetto cittadino, la città potrebbe ospitare nuovamente una gara ufficiale. Velasco ha espresso interesse per la ChorusLife Arena, confermando l’attenzione verso questa struttura come nuova sede per eventi di livello internazionale.

Bergamo. Dopo la tripla apparizione nel 2018 tra Costa Volpino e il (fu) palazzetto cittadino, la nazionale italiana di pallavolo – femminile, in questo caso – non ha più messo piede in Bergamasca per gare ufficiali. Chissà che però questa assenza prolungata possa avere presto fine, con l’arrivo di una tappa della Volleyball Nations League alla ChorusLife Arena. La struttura della competizione, creata nel 2018, prevede delle settimane di partite in diverse location in giro per il mondo, nelle principali metropoli e capitali, gironi all’italiana che qualificano poi ad una fase finale che viene disputata tutta nella stessa sede. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Volley femminile, sarà un'Italia rivoluzionata in Nations League 2026: tutte le possibili nuove convocate di Velasco

