La musica di Bryan Adams dal vivo con i Kids Gonna Rock
Un evento dedicato agli amanti di Bryan Adams, con la performance dal vivo dei Kids Gonna Rock. La band bolognese, composta da musicisti di provata esperienza, riproporrà i brani più noti del cantante canadese. Un’occasione per ascoltare le hit di Adams in un live coinvolgente e di qualità, in un contesto che valorizza la musica dal vivo e l’esperienza musicale autentica.
Appuntamento imperdibile per gli appassionati del noto rocker Bryan Adams. I Kids Gonna Rock, band di recente formazione composta da musicisti bolognesi di grande esperienza, eseguiranno dal vivo tutti i brani di maggiore successo dell'artista canadese. La voce magica di Guido Montori, le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
