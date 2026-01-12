La morte in Ilva Il decesso di un operaio e l’agonia del siderurgico nel silenzio del governo

Il decesso di Claudio Salamida, operaio di 47 anni, avvenuto nell'impianto dell'Ilva, rappresenta una grave perdita e solleva importanti questioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Mentre il siderurgico continua la sua attività, il silenzio delle istituzioni sulla situazione evidenzia una crisi che coinvolge sia la tutela dei lavoratori sia il futuro dell’industria. Una riflessione necessaria sulla responsabilità e le condizioni di lavoro in un settore cruciale per il territorio.

Claudio Salamida, un operaio di 47 anni, è morto in Ilva precipitando dall'unico impianto attualmente in funzione. Mentre stava lavorando non alla produzione, ma proprio alle manutenzioni di impianti che cadono a pezzi. Nonostante la proclamazione dello sciopero immediato, però, l'acciaieria ha continuato a colare. Sintomo che ormai i sindacati sono totalmente ininfluenti per i lavoratori, i padroni e la politica. Nessun commento è arrivato dal premier Giorgia Meloni, né dal loquace ministro Adolfo Urso. Nonostante quel lavoratore sia morto in un impianto dello stato su un impianto gestito dai commissari straordinari scelti dal governo quando ha deciso di togliere l'acciaieria ad ArcelorMittal.

Ex Ilva, anche a Genova sciopero per la morte dell’operaio a Taranto x.com

#exILVA, Uliano (Fim Cisl): "Atteggiamento del Governo porterà a una lenta morte degli impianti" - facebook.com facebook

