La morte di Renee Good a Minneapolis il caso di Ramy Elgaml e la proposta della Lega di inasprire le pene per chi non si ferma ai posti di blocco

Recenti eventi in Italia e negli Stati Uniti hanno attirato l’attenzione su questioni di sicurezza e giustizia. La morte di Renee Good a Minneapolis e il caso di Ramy Elgaml sono al centro di discussioni sulla sicurezza, mentre la Lega propone un inasprimento delle pene per chi non si ferma ai posti di blocco. Questi eventi, seppur distinti, sollevano interrogativi sulle politiche di sicurezza e le loro implicazioni.

Una «casualità», assicurano, anche se la coincidenza temporale non passa inosservata. A pochi giorni dalla morte di Renee Nicole Good, la 37enne uccisa a colpi di pistola il 7 gennaio da un agente dell’ICE mentre si allontanava dai controlli stradali, sul sito della Camera dei deputati è comparsa una proposta di legge che prevede una stretta severa per chi non si ferma al blocco della polizia. Il testo è a firma del deputato della Lega Igor Iezzi e punta a istituire «una fattispecie di reato che persegua la fuga», essendo ad oggi in Italia «quasi ammesso o consentito tale comportamento da parte del conducente di un veicolo». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Minneapolis, continuano manifestazioni contro Ice per la morte di Renee Good: dilaga la protesta Leggi anche: Minneapolis, morte Renee Good: il video della sparatoria ripresa dal cellulare dell'agente Ice Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Morte Renee Nicole Good a Minneapolis: proteste contro l'Ice negli Usa. FOTO; La morte di Renee Nicole Good infiamma l'America; Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa a Minneapolis dagli agenti dell’Ice; Perché l’omicidio di Renee Nicole Good ci riguarda tutti. La morte di Renee Good a Minneapolis, il caso di Ramy Elgamil e la proposta della Lega di inasprire le pene per chi non si ferma ai posti di blocco - Il testo, a firma del deputato leghista Igor Iezzi, è stato presentato a luglio, ma è apparso sul sito della Camera solo ora. open.online

C'è un nuovo video che immortala i tre minuti e 30 secondi prima della morte di Renee Nicole Good, la 37enne uccisa da un agente federale dell'immigrazione (Ice), a Minneapolis, nel Minnesota. - facebook.com facebook

#StatiUniti Giudice blocca un piano dell'amministrazione Trump per revocare lo status legale a oltre 10mila immigrati. Proseguono le proteste per la morte di Renee Nicole Good. Nel video la marcia a Minneapolis, luogo in cui la 37enne è stata uccisa da un x.com

