La morte di Renee Good a Minneapolis il caso di Ramy Elgaml e la proposta della Lega di inasprire le pene per chi non si ferma ai posti di blocco

Recenti eventi in Italia e negli Stati Uniti hanno attirato l’attenzione su questioni di sicurezza e giustizia. La morte di Renee Good a Minneapolis e il caso di Ramy Elgaml sono al centro di discussioni sulla sicurezza, mentre la Lega propone un inasprimento delle pene per chi non si ferma ai posti di blocco. Questi eventi, seppur distinti, sollevano interrogativi sulle politiche di sicurezza e le loro implicazioni.

Una «casualità», assicurano, anche se la coincidenza temporale non passa inosservata. A pochi giorni dalla morte di Renee Nicole Good, la 37enne uccisa a colpi di pistola il 7 gennaio da un agente dell’ICE mentre si allontanava dai controlli stradali, sul sito della Camera dei deputati è comparsa una proposta di legge che prevede una stretta severa per chi non si ferma al blocco della polizia. Il testo è a firma del deputato della Lega Igor Iezzi e punta a istituire «una fattispecie di reato che persegua la fuga», essendo ad oggi in Italia «quasi ammesso o consentito tale comportamento da parte del conducente di un veicolo». 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

