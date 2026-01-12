La morte di Bob Weir segna davvero la fine di un’epoca

La scomparsa di Bob Weir, settantottenne fondatore dei Grateful Dead, rappresenta un momento di riflessione sull’eredità di una delle band più influenti della scena musicale americana. Chitarrista riconosciuto per il suo stile distintivo, Weir ha contribuito in modo significativo alla storia del rock psichedelico. La sua perdita segna la fine di un’epoca, lasciando un vuoto nel panorama musicale e tra i fan che hanno seguito il suo percorso artistico.

È morto Bob Weir, settantottenne fondatore dei Grateful Dead. Chitarrista di innegabili doti, spesso ingenerosamente considerato secondo al sodale Jerry Garcia, decisamente più visibile su quel palco coi suoi assoli psichedelici e lunghissimi, capaci davvero di far partire l'ascoltatore per quei viaggi mentali che in fondo erano il core business della band californiana. Assoli pscichedelici eccetera eccetera che senza le strutture articolate e solidissime di Bob Weir si sarebbero probabilmente, anzi, sicuramente sfaldati, sfarinati, fatti talmente eterei da essere inascoltabili, differenza fondamentale tra chi pensa che per fare jazz basti suonare qualcosa di dissonante, in apparenza incomprensibile e chi in effetti jazz lo sa fare e lo fa.

Morto Bob Weir, chitarrista e fondatore dei Grateful Dead - Bob Weir, chitarrista e cofondatore dei Grateful Dead, è morto a 78 anni. ondarock.it

Come è morto e che malattia aveva Bob Weir? Addio al chitarrista dei Grateful Dead - Scopri qual è stata la causa della morte di Bob Weir e la malattia che ha gravemente colpito il chitarrista e co- tag24.it

Ed è arrivata anche la notizia della morte del leggendario Bob Weir, nome d’arte di Robert Hall Weir, membro fondatore, chitarrista e seconda voce dei Grateful Dead. Weir ha anche pubblicato diversi album da solista e ha anche fondato i “Ratdog Revue", con x.com

Purtroppo è venuto a mancare Bobby Weir, chitarrista, cantante e co-fondatore dei Grateful Dead. Aveva 78 anni e, insieme a Jerry Garcia, era il principale ideatore del gruppo, formatosi nel 1965 e scioltosi alla morte di quest'ultimo nel 1995. Qui trovate il post - facebook.com facebook

