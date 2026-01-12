La metamorfosi dell’Avellino | tra certezze in campo e mosse per il futuro

L’Avellino si prepara a una fase cruciale della stagione, con una serie di risultati positivi che lo avvicinano ai playoff. Mentre i tifosi celebrano il recente successo contro la Sampdoria, la squadra deve affrontare anche sfide e decisioni importanti per consolidare il proprio percorso. In questo articolo analizzeremo le recenti prestazioni, le certezze in campo e le strategie future del club.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino vince, convince e mette nel mirino i playoff, ma dietro la festa del “Partenio-Lombardi” per il successo sulla Sampdoria si nasconde un clima da “ resa dei conti “. Se il campo parla la lingua dell’entusiasmo, il mercato racconta una storia di addii dolorosi, messaggi criptici e una rivoluzione silenziosa che sta cambiando il volto della squadra di Raffaele Biancolino. A rubare la scena, poche ore dopo il fischio finale, è stato Facundo Lescano. Nonostante la convocazione e la presenza in panchina (unico tra i partenti a restare nel gruppo), il bomber argentino ha affidato ai social uno sfogo che sa di rottura definitiva: “ Mettiti in disparte e osserva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

