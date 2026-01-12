Nell'ultima puntata di Hercai, la matriarca Aslanbey si prepara a lasciare la famiglia, mentre Cihan e Handan devono affrontare una decisione importante. La serie turca si avvicina al suo finale, offrendo agli spettatori momenti di riflessione e conclusioni significative. La puntata di questa sera alle 21 rappresenta un passaggio cruciale per i protagonisti, segnando un punto di svolta nella trama e nelle loro vite.

È tempo di addii e bilanci per i protagonisti di Hercai. La serie turca si avvicina al gran finale e la nuova puntata – in onda stasera alle 21.35 su Real Time – mostra le conseguenze del regolamento di conti tra Azize e Füsun, ma anche decisioni importanti che cambiano le sorti delle famiglie Aslanbey e Sadoglu. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › “Hercai”, stasera nella nuova puntata: Miran fa una promessa, Azize spara a Füsun Hercai, anticipazioni 12 gennaio 2026: puntata stasera su Real Time. Azize (Ayde Aksel) ha sparato a Füsun (Ayseg?l Günay), che adesso combatte tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La matriarca Aslanbey dice addio alla famiglia, Cihan e Handan davanti a una scelta difficile

