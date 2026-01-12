La Massese torna sconfitta da Fucecchio Rimane nella zona ’calda’ della classifica

La Massese è uscita sconfitta dalla trasferta a Fucecchio, mantenendo una posizione nella zona di classifica a rischio. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Cristodaro al 62’. La squadra continuerà a lavorare per migliorare la situazione e evitare di restare troppo a lungo nelle zone basse della classifica.

fucecchio 1 massese 0 FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Cioni, Usai, Malanchi, Goretti, Lamberta (53' Pieri), Melani, Fiorini (89' Agostini), Badalassi (76' Guerrucci), Cristodaro (62' Arapi). A disp.: Rocchi, Berhoxha, Compagnucci, Gjoni, Nuti. All.: Menichetti MASSESE: Gatti, Lucaccini, Bechini, Biagi, Bigini (46' Zagarese), Iurato, Mapelli (46' Grasso), Marchini (46' Ndiaye), Buffa, Bertipagani (88' Lasagna), Centonze (78' Caddeo). A disp.: Barsottini, Lacombe, Ricci, Vazio. All.: Zaccagna Arbitro: Marchi di Siena Marcatori: 9' Fiorini FUCECCHIO – Niente da fare per la Massese, che non riesce a dare continuità al suo buon inizio del girone di ritorno, che aveva visto gli uomini di Marselli (ieri c'era Zaccagna) raccogliere 4 punti nelle prime due uscite grazie a un bel pareggio esterno con lo Zenith Prato e alla rocambolesca vittoria nello scontro diretto contro la Pro Livorno per 4-3.

