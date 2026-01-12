La magia del lago ghiacciato | la folla non resiste all' incanto tra selfie e pattinate
Il Lago di Endine, recentemente ghiacciato, offre uno spettacolo naturale di grande fascino. Le temperature rigide hanno creato una superficie di ghiaccio lucente, attirando visitatori che amano immersi nella quiete di questo paesaggio invernale. Tra passeggiate e momenti di relax, il lago si presenta come un luogo ideale per apprezzare la bellezza della natura in una stagione di rara serenità.
Un silenzio cristallino avvolge in questo giorni il Lago di Endine, dove le recenti ondate di freddo hanno trasformato le acque in un tappeto ghiacciato scintillante, regalando panorami invernali di rara bellezza. I residenti e i turisti, affascinati dal paesaggio, si soffermano lungo le sponde. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
