La magia del lago ghiacciato di Endine | migliaia con i pattini ignorando i pericoli
Il lago di Endine, a Monasterolo del Castello, si presenta quest’anno completamente ghiacciato, un fenomeno raro e atteso dopo anni di assenza. Molti appassionati approfittano delle condizioni favorevoli per pattinare sulle sue acque, vivendo un’esperienza unica. È importante tuttavia ricordare di rispettare le norme di sicurezza e di valutare attentamente le condizioni del ghiaccio prima di avventurarsi.
Monasterolo del Castello (Bergamo) – Dopo anni in cui non accadeva se non parzialmente, in questi giorni si assiste a uno spettacolo atteso e amatissimo: quello del lago d’Endine quasi completamente ghiacciato da Monasterolo a Endine Gaiano. Ieri le persone che sono andate a vedere lo spettacolo, e pure a camminare e pattinare sulla superficie gelata, sono state a migliaia. Molti sono coloro che hanno indossato i pattini e hanno volteggiato nella parte dove la coltre gelida è più spessa: tra Monasterolo del Castello e Spinone al Lago. Pochi, invece, hanno tentato l’impresa di fronte a Ranzanico e Endine Gaiano, dove il sole batte più a lungo e dove il ghiaccio è sottile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
