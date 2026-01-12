La madre di Trentini ha ringraziato Mattarella e il patriarca

Armanda Colusso, madre di Trentini, ha espresso gratitudine al presidente Mattarella, al patriarca di Venezia e alle associazioni che le sono state vicine fin dall'inizio. Dopo aver ricevuto rassicurazioni da Alberto, ha ringraziato per il sostegno e la solidarietà dimostrati, sottolineando l'importanza di un aiuto concreto e costante in momenti difficili.

Armanda Colusso, madre di Trentini, «ha sentito Alberto, che l'ha rassicurata. Ha ringraziato il presidente Mattarella per la sua operosa solidarietà, il patriarca di Venezia e le associazioni che fin dal primo momento le sono state vicine». Lo ha detto il presidente nazionale di Articolo 21.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato la madre di Alberto Trentini per dirle che, dopo aver condiviso la sofferenza e l'attesa sua e di suo marito, condividiamo tutti la loro felicità. Lo si apprende dal Quirinale. ANSA/ANGELO CARC - facebook.com facebook

Una bellissima notizia. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per il risultato. E un pensiero speciale alla #madre. #Trentini x.com

