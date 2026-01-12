La macchina di Màkari riparte | cercansi attori ecco chi può candidarsi e come
La produzione della quinta stagione di “Màkari” è in fase di preparazione. Si cercano attori interessati a partecipare alle riprese, con candidature aperte a figure di diversa esperienza. Per candidarsi, è possibile inviare i propri dati seguendo le indicazioni ufficiali. Questa è un’opportunità per chi desidera inserirsi nel mondo della recitazione e contribuire a una serie televisiva apprezzata dal pubblico.
AAA, aspiranti attori cercansi. La quinta stagione di “Màkari” è confermata e la macchina produttiva si è già messa in moto. Le riprese partiranno a marzo 2026 e dureranno ben 15 settimane. E i casting “urgenti” sono aperti.La serie televisiva targata Palomar e Rai Fiction, ambientata tra le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Verona capofila per la selezione unica dei funzionari di polizia locale: chi può candidarsi e come inoltrare la domanda
Leggi anche: Domani blocco del traffico a Roma: ecco chi può e chi non può circolare
AGGIORNAMENTO NEVE E VIABILITÀ - RETE CIVICA PROGETTO MOLINELLA Cari concittadini, a causa della nevicata in corso, la macchina comunale si è attivata prontamente. Come Rete Civica Progetto Molinella, seguiamo da vicino le operazioni p - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.