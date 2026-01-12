La macchina di Màkari riparte | cercansi attori ecco chi può candidarsi e come

La produzione della quinta stagione di “Màkari” è in fase di preparazione. Si cercano attori interessati a partecipare alle riprese, con candidature aperte a figure di diversa esperienza. Per candidarsi, è possibile inviare i propri dati seguendo le indicazioni ufficiali. Questa è un’opportunità per chi desidera inserirsi nel mondo della recitazione e contribuire a una serie televisiva apprezzata dal pubblico.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.