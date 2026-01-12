La liberazione di Alberto Trentini oggi quando si torna a votare il giallo della studentessa scomparsa e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco le principali notizie per iniziare la giornata: oggi, lunedì 12 gennaio 2026, si torna a votare con la liberazione di Alberto Trentini, il caso della studentessa scomparsa ancora irrisolto, e altre notizie di interesse nazionale e internazionale. Rimanete aggiornati per essere informati sugli eventi più importanti della giornata.

La liberazione di Alberto Trentini, detenuto nelle carceri del Venezuela, è un dovere del governo italiano; Alberto Trentini, trattativa senza sosta per la liberazione: «Stiamo utilizzando ogni canale»; Attesa per Trentini e gli altri, tutti i canali aperti; Venezuela, attesa per Trentini. Tajani: “Stiamo tentando il possibile e l’impossibile”.

