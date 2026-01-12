La Lega rilancia sulla richiesta di più soldati per le strade Muro di FdI e Forza Italia

La Lega insiste sulla necessità di aumentare la presenza militare nelle strade attraverso l’operazione Strade Sicure. La richiesta di più soldati viene sostenuta senza compromise, mentre il fronte di Fratelli d’Italia e Forza Italia si oppone, mantenendo posizioni divergenti. La questione evidenzia le differenze tra le forze politiche sul tema della sicurezza e dell’impiego delle forze armate nel controllo del territorio.

La Lega non molla di un centimetro la sua posizione sul rafforzamento dell’impiego di soldati nell’operazione Strade sicure. Alimentando la tensione con gli alleati. Dal momento che tanto i Fratelli d’Italia quanto Forza Italia sono contrari. Il partito di Matteo Salvini è fan da sempre dell’operazione che è un’iniziativa di vigilanza in cui sono impiegati militari delle forze armate per garantire la sicurezza in alcuni punti sensibili del territorio italiano, tra cui le strade e le stazioni ferroviarie, a sostegno delle forze di polizia. La Lega rilancia per avere più soldati per le strade. Muro di FdI e Forza Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

