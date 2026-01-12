La lapidazione verbale e il processo mediatico | perché la Corte d’appello ha ridotto la pena ad Alessia Pifferi

La Corte d’appello di Milano ha ridotto la pena ad Alessia Pifferi, passata dall’ergastolo a 24 anni, evidenziando nel suo provvedimento il ruolo del “processo mediatico” e della “lapidazione verbale”. Questo caso mette in luce come il giudizio pubblico possa influenzare le decisioni giudiziarie, trasformando un procedimento penale in una sorta di pubblica gogna. Un’analisi che invita a riflettere sul rapporto tra giustizia e opinione pubblica.

Non solo un processo penale, ma una pubblica gogna permanente. È anche attorno al concetto di “ lapidazione verbale ” che la Corte d’assise d’appello di Milano costruisce una parte centrale delle motivazioni con cui, lo scorso novembre, ha ridotto dall’ergastolo a 24 anni di carcere la condanna inflitta in primo grado ad Alessia Pifferi, accusata dell’omicidio della figlia di un anno e mezzo, lasciata sola in casa per sei giorni fino a morire di stenti. Nelle 193 pagine depositate dai giudici, il clamore mediatico che ha accompagnato la vicenda viene descritto come un fattore tutt’altro che marginale, capace di incidere non solo sulla percezione pubblica dell’imputata, ma anche sul suo comportamento processuale e sull’intero svolgimento del giudizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

