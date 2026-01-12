La Juve travolge la Cremonese | 5-0 Agganciate Roma e Napoli al terzo posto

La Juventus supera con facilità la Cremonese, conquistando una vittoria per 5-0. I gol di Bremer, Yildiz, Terracciano (autogol), David e McKennie permettono ai bianconeri di agganciare Roma e Napoli al terzo posto in classifica. La partita si è svolta senza grandi difficoltà per la Juventus, che si mantiene in corsa per le posizioni di vertice della Serie A.

JUVENTUS-CREMONESE 5-0 MARCATORI: 12'pt Bremer, 15'st David, 35'pt Yildiz, 3'st Terracciano (aut), 19'st McKennie. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6.5, Bremer 7 (26'st Koopmeiners 6), Kelly 6.5; McKennie 7, Locatelli 6.5 (26'st Adzic 6), Thuram 7, Cambiaso 6 (17'st Cabal 6); Miretti 7 (38'st Openda sv), Yildiz 6.5 (17'st Zhegrova 6); David 6.5. In panchina: Pinsoglio, Perin, Rouhi, Felipe,.

#Juve spietata e travolgente, 5 messaggi al campionato: #Cremonese schiantata, agganciate #Roma e #Napoli Doppietta Kolo Muani, doppietta di Yildiz e Conceicao: era il Mondiale per Club, giugno inoltrato, il profumo di Primavera era ancora nell'aria c x.com

