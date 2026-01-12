la gen z iraniana e il fuoco sotto la cenere

La generazione Z in Iran rappresenta un fermento di cambiamento nascosto sotto una facciata di stabilità. Mentre le tensioni internazionali dominano l’attenzione, i giovani iraniani vivono una realtà quotidiana fatta di sfide e speranze. Questo articolo esplora il loro ruolo, le aspirazioni e le modalità con cui cercano di esprimersi, spesso in modo silenzioso, al di là delle narrative ufficiali e delle tensioni geopolitiche.

Quando si parla di Iran, il racconto dominante tende a partire dall’alto: le sanzioni, i dossier nucleari, le minacce incrociate con Israele, le dichiarazioni di Washington. È una narrazione che passa quasi sempre per i nomi dei potenti, come se il destino del Paese si giocasse esclusivamente nei corridoi del potere globale. Ma questa lettura, per quanto necessaria, è incompleta e a tratti fuorviante. Perché sotto la superficie geopolitica dell’ Iran cova da anni un conflitto interno profondo, sociale prima ancora che politico. Un conflitto che ha un volto preciso: quello della Generazione Z. Téhéran, ce soir. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Iran, l'ex vicepresidente Abadi: «Nel Paese c'è un rinascimento con la Gen Z che arriva al potere. Ma per la transizione serve calma».

