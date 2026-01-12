La Gen Z iraniana e il fuoco sotto la cenere
La generazione Z in Iran rappresenta un fermento di cambiamento nascosto sotto una facciata di stabilità. Mentre le tensioni internazionali dominano l’attenzione, i giovani iraniani vivono una realtà quotidiana fatta di sfide e speranze. Questo articolo esplora il loro ruolo, le aspirazioni e le modalità con cui cercano di esprimersi, spesso in modo silenzioso, al di là delle narrative ufficiali e delle tensioni geopolitiche.
Quando si parla di Iran, il racconto dominante tende a partire dall’alto: le sanzioni, i dossier nucleari, le minacce incrociate con Israele, le dichiarazioni di Washington. È una narrazione che passa quasi sempre per i nomi dei potenti, come se il destino del Paese si giocasse esclusivamente nei corridoi del potere globale. Ma questa lettura, per quanto necessaria, è incompleta e a tratti fuorviante. Perché sotto la superficie geopolitica dell’ Iran cova da anni un conflitto interno profondo, sociale prima ancora che politico. Un conflitto che ha un volto preciso: quello della Generazione Z. Téhéran, ce soir. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche: Palestina, fuoco sotto la cenere
Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere, il cast in Italia: "James Cameron è la nostra benedizione professionale"
Iran, l'ex vicepresidente Abadi: «Nel Paese c'è un rinascimento con la Gen Z che arriva al potere. Ma per la transizione serve calma».
Iran: media, 'incendi e violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele' - I media statali iraniani rompono il silenzio sulle manifestazioni che hanno sconvolto il Paese durante la notte, sostenendo che "agenti terroristi" degli Stati Uniti e di ... lagazzettadelmezzogiorno.it
#Iran Durante la notte, i manifestanti hanno attaccato e distrutto le stazioni di Polizia di Sa'adat Abad e piazza Kaj a #Teheran settentrionale, uno dei luoghi più ricchi e benestanti della Capitale iraniana. I gruppi hanno attaccato e dato fuoco a auto e moto - facebook.com facebook
Sarebbe riduttivo definire le ricorrenti proteste in Iran in base al ceto, al genere o a un singolo motivo: la scintilla accende il fuoco, che è pronto ad ardere da decenni. E le autorità iraniane da decenni lo spengono, a ogni costo. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.